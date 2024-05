Scegliere tra Rafah e Riad non è un'alternativa per Israele

Si sa tutto, in realtà, oltre la nebbia di guerra. Non è la prima volta che gli Stati Uniti e Israele dissentono duramente sulla conduzione di una guerra di difesa dello stato ebraico. Il grande e drammatico gioco diplomatico e politico, nella circostanza che riguarda la ridotta terrorista di Rafah, verte su questo quesito: come si fa a obbligare l’ala militare di Hamas, responsabile del 7 ottobre, ad accettare un vero accordo di tregua e di scambio di prigionieri senza che questo accordo consista in una resa di Tsahal, in una rinuncia a punire gli autori del pogrom e a smantellare il corpo fondamentale di quell’organizzazione nichilista e terrorista? Non è facile, il tutto corre sul binario dell’ambiguità, della mediazione, della controinformazione, con le aggravanti della campagna umanitaria internazionale contro Israele che rende complicata ogni mossa contro predoni che usano il popolo civile e gli israeliani ancora prigionieri nei tunnel come ostaggio. Sinwar e Deif, i capi residui e decisivi di Hamas, sono i nemici implacabili di un accordo che alla fine, con misure di estraneazione dei civili dal teatro di guerra e in una condizione di tregua, provvisoria e contrattata, condurrebbe al loro smantellamento e annientamento. La loro partita è l’isolamento internazionale di Israele e la caduta del governo che guida i combattimenti, la partita di Israele e, salvo oscillazioni, anche di Biden alleato e partner, è il loro isolamento e la loro resa a discrezione, con un progetto di stabilizzazione di Gaza affidato a arabi nemici della Fratellanza musulmana, senza e contro di loro.

