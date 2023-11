“La guerra più dura per Israele deve ancora arrivare”. Intervista a Lerman

Il vicepresidente del Jerusalem Institute for Strategy and Security spiega come sarà la seconda fase dell'operazione israeliana nella Striscia di Gaza

Nel 2014, l’esercito israeliano aveva avvisato il governo che la riconquista di Gaza sarebbe costata la vita a centinaia di soldati e ci sarebbero voluti cinque anni. Anche dopo il 7 ottobre, esperti avevano avvertito che l’invasione di terra sarebbe stata “molto, molto complicata”. In una settimana e mezza di guerra urbana contro un nemico che ha avuto quindici anni per prepararsi, Israele ha perso meno soldati che nell’atto finale della seconda guerra del Libano nel 2006. E’ di ieri l’annuncio israeliano di una pausa di quattro ore ogni giorno per consentire l’ingresso di aiuti umanitari e uscita dei civili. “La guerra a Gaza sta andando meglio del previsto”, dice al Foglio Eran Lerman, vicepresidente del Jerusalem Institute for Strategy and Security, uno dei massimi esperti israeliani di sicurezza, già nel Consiglio di sicurezza del governo e per vent’anni nell’intelligence militare dell’esercito israeliano. “Abbiamo perso 35 soldati da quando è iniziata la guerra e siamo una società che ripone molto peso su ogni singola vita umana, ma stiamo combattendo nell’area più densa del mondo e Hamas ci sta aspettando da anni” ci spiega Lerman. “I risultati finora dicono che l’intelligence ha recuperato dopo la catastrofe del 7 ottobre. Ci siamo illusi che Hamas fosse una forza di governo e che avremmo potuto ritirarci dietro Iron Dome. I risultati a oggi sono importanti”.