"Quella mattina del 7 ottobre". Il racconto di chi è sopravvissuto all'attacco di Hamas

Dieci ore passate a tenere in silenzio due bambine al buio mentre i terroristi cercano di sfondare la porta per entrare e ucciderci. La testimonianza del corrispondente di Haaretz

Pubblichiamo un thread su X del corrispondente diplomatico per il quotidiano israeliano Haaretz, Amir Tibon:

Un mese fa, a quest'ora, ho dovuto dire alle mie due figlie – una di 3 anni e mezzo e una di 20 mesi – che dovevano rimanere completamente in silenzio. Nessuna parola, nessun pianto. Erano le 7 del mattino, si erano appena svegliate in una stanza buia, senza elettricità né cibo, e cinque persone stavano gridando fuori dalla finestra. Queste persone hanno iniziato a sparare proiettili in casa nostra dalla finestra del soggiorno. Hanno cercato di sfondare la nostra porta chiusa a chiave con le armi. Hanno lanciato proiettili sulle nostre due auto. Erano terroristi di Hamas, armati dalla testa ai piedi, con una missione: entrare e ucciderci.

Immaginate di dover dire a una bambina di un anno e mezzo, bloccata in una stanza buia senza cibo, elettricità o giocattoli, che sente spari e grida intorno a lei, di stare in silenzio. Che non è il momento di fare rumore, perché fuori è pericoloso. Pensateci un attimo. Ora immaginate di doverlo fare per dieci ore. Dieci ore al buio, con i rumori della guerra subito fuori dalla vostra finestra – non nelle vicinanze, non in fondo alla strada. Letteralmente sulla vostra veranda. Proprio nel vostro giardino. Colpi d'arma da fuoco nel vostro salotto. A chiedersi: il mio cane sarà ancora vivo?

Un mese fa, quando Hamas è entrato nella comunità in cui vivo, sapeva esattamente cosa stava facendo e quale sarebbe stato il prezzo. Ci sono molti obiettivi militari lungo il confine di Israele con Gaza. Alcuni sono stati attaccati il 7 ottobre. Ma questo non è stato sufficiente per Hamas. Hanno scelto deliberatamente di entrare nelle comunità civili e nelle case delle famiglie, per uccidere persone innocenti. Nella mia comunità hanno ucciso a colpi di pistola un'adolescente che lavorava nella nostra scuola materna. Hanno rapito due sorelle di soli 14 e 8 anni, non prima di aver ucciso il loro padre. Se quel giorno fossero riusciti a entrare nella stanza in cui ci eravamo barricati in silenzio, saremmo morti tutti. Mia moglie, un'assistente sociale che ha iniziato la sua carriera aiutando le famiglie musulmane nel sud di Israele a lottare per i propri diritti legali; le mie figlie, non abbastanza grandi per ferire un'anima in questo mondo.

Noi siamo sopravvissuti, ma molti no. Nella nostra comunità, i militari sono arrivati in un momento cruciale. In un quartiere, i terroristi avevano appena iniziato ad aprire i bagagliai delle auto e a tirare fuori le gomme di scorta. Perché? Per poter appiccare il fuoco nelle case e costringere le famiglie a uscire e farsi sparare o prendere. Non voglio vendetta a Gaza. Non provo alcuna soddisfazione nel sentire che i civili vengono lì stanno morendo. Sono triste quanto si può esserlo per la loro morte. Ma so che quando Hamas è entrato nella mia comunità quella mattina, sapeva ESATTAMENTE cosa sarebbe successo a Gaza il giorno dopo.

Hamas ha dichiarato guerra dopo diversi anni in cui i governi israeliani che si sono succeduti hanno cercato modi per migliorare la realtà economica di Gaza. Nella mia comunità, eravamo orgogliosi di assumere lavoratori provenienti da lì, pagandoli 10 volte il salario medio a Gaza e aiutandoli a costruire case. Sono l'ultima persona a sostenere che Israele non ha alcuna colpa nel nostro lungo conflitto con i palestinesi. Ho scritto centinaia di articoli contro le politiche di Netanyahu e dei suoi alleati di estrema destra, e a favore di un impegno reale per i diritti e la sovranità palestinese.

Ma ciò che Hamas ha fatto il 7 ottobre non ha nulla a che fare con tutto questo. È stata una missione suicida per uccidere il maggior numero possibile di israeliani, in particolare nelle comunità civili, senza alcun obiettivo politico o fine se non l'omicidio, la tortura e il dolore. Ha chiuso la porta al miglioramento dell'economia di Gaza. Quando i terroristi di Hamas sono entrati in casa mia, sapevano che ci abitava una famiglia con bambini piccoli. Il passeggino di nostra figlia era parcheggiato fuori dalla porta mentre loro sparavano attraverso le finestre. E sapevano che dopo aver portato a termine la loro missione, Israele, come qualsiasi altro paese, avrebbe dovuto reagire.

.

Quel giorno sapevano di aver firmato il certificato di morte di migliaia di persone a Gaza. Per loro, era un prezzo che valeva la pena pagare per la gioia di uccidere il mio vicino adolescente e di rapire bambini. Sapevano che Gaza avrebbe subito una distruzione terribile e sconvolgente. Ma l'hanno fatto lo stesso. Ho le mie critiche alla risposta del governo israeliano. Non capisco quale sia la strategia a lungo termine che guida le nostre azioni, e temo che Netanyahu, un uomo corrotto, fallito e inutile, cercherà di prolungare la guerra per un tornaconto personale. Ma tutto questo non cambia la colpevolezza di Hamas. Nessun paese al mondo avrebbe accettato ciò che è accaduto alla mia famiglia quella terribile mattina – e dovete moltiplicarlo per molte migliaia di famiglie. Un paese che non *uccide* le persone che hanno tentato di uccidere le mie figlie, e coloro che le hanno mandate, ha perso il diritto di esistere.

Questo non ha cambiato la mia convinzione, basata su una fredda e calcolata lettura della realtà, che nel lungo periodo dobbiamo trovare il modo di condividere questa terra, fornire misure di sovranità ai palestinesi, proteggere i loro diritti umani. Ma prima dobbiamo sopravvivere. Non possiamo farlo se siamo morti. Affinché tutto ciò sia un argomento di conversazione rilevante, Israele deve innanzitutto sconfiggere Hamas. Questa organizzazione non può rimanere una forza attiva a Gaza dopo le atrocità che ha commesso deliberatamente contro i civili. E sconfiggere Hamas avrà un prezzo. Hamas, ovviamente, si è preparato per anni a questo momento, radicando la sua presenza militare all'interno di installazioni civili. Scuole, ospedali, cliniche. Hamas ha mostrato lo stesso totale disprezzo per le morti dei civili a Gaza, come ha fatto nel mio quartiere il 7 ottobre.

Il discorso pseudo-accademico intorno a questa guerra, con un vocabolario isterico che si scaglia contro Biden per aver sostenuto Israele dopo il tentato omicidio delle mie figlie, è del tutto irrilevante, se non per aiutare Trump, da sempre sogno di elementi suicidi della sinistra. Il punto è che un paese che non reagisce nel modo più energico possibile dopo che i terroristi hanno rapito una bambina di otto anni dal suo letto, semplicemente non esisterà. Soprattutto non in medio oriente. Questo non significa che Israele debba essere al riparo da qualsiasi critica durante o dopo la guerra. Biden dovrebbe sicuramente usare la sua influenza e il suo potere per promuovere passi che creino una stabilità a lungo termine e aprano la porta a un futuro migliore qui. Ma se Hamas non viene sconfitto e la sua leadership uccisa, nulla di ciò che Biden farà avrà un impatto positivo. Prima deve essere sconfitto Hamas.