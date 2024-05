Durante il programma “Domenica sera con Vladimir Solovev”, che prende il nome dal presentatore e propagandista russo che fa da padrone di casa, la scorsa settimana si discuteva di confini e problemi legati alla gestione dei rapporti con i paesi che hanno fatto parte dell’Unione sovietica, in particolare con l’Armenia, che ha smesso di finanziare la Csto, l’Organizzazione del trattato collettivo che funziona come un’alleanza militare di cui la Russia è l’alleato di maggioranza. Solovev ha detto che se nel 2008 Mosca avesse risolto i suoi problemi con la Georgia, quindi se avesse portato a termine l’invasione e occupato tutto il territorio georgiano, non avrebbe più un ostacolo terrestre con l’Armenia. In studio era presente Margarita Simonyan, direttrice della testata di propaganda russa Rt, che è intervenuta per precisare: “Non avremmo proprio un confine né con la Georgia né con l’Armenia, è così che dovrebbe essere”.

