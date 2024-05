L'Ucraina, la Georgia e la libertà

Si chiamano e richiamano di continuo, i georgiani e gli ucraini, con le bandiere, con gli slogan, con la solidarietà, da vicino e da lontano, in questa stessa battaglia di libertà contro l’aggressività russa, che da più di due anni non è fatta solo di occupazione e destabilizzazione, ma di bombe, di deportazioni, di torture su larga scala. Nelle proteste a Tbilisi contro la legge d’ispirazione putiniana che vuole trattare gli oppositori come agenti stranieri da mandare in galera, l’azzurro-giallo ucraino si muove assieme al rosso-bianco georgiano, stesso ritmo, stesse aspirazioni, e molte dediche.

