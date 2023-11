Un mese di resistenza: tanti lutti ma Israele non si tira indietro

Le serre di Amioz distano 8,5 chilometri in linea d’aria dalla barriera di separazione con Gaza. Dalle strade di raccordo tra i moshavim, sul lato orientale della strada 232, e i kibbutzim, su quello quello occidentale, si vedono le colonne di fumo nero salire dall’enclave costiera palestinese. I colpi sparati dalle unità di artiglieria di Tsahal fanno sobbalzare gli studenti di Regavim Youth, la scuola per ragazzi religiosi che abbina lo studio di tutte le materie classiche – Matematica, Storia, Inglese – con il lavoro nei campi. Dai filari sotto il tendone spunta la testa riccioluta di Yedidia, 16 anni e tanto genuino spirito sionista. “Cosa sono questi boomim?”. “Sono buoni. Sono i nostri colpi”, risponde Navo Dor, agricoltore della valle del Giordano e coordinatore dei volontari nell’organizzazione HaShomer HaChadash. “Ah. Bene!”, e torna a raccogliere i pomodori. È al lavoro dalle 5 del mattino per aiutare i contadini nel raccolto. Ogni giorno per una settimana. Di notte, è ospite del moshav Yated. Non fa paura restare a due passi dalla zona di guerra, limitata dall’esercito? “Sì, un po’. Ma credo in quello che faccio e credo che fare del bene mi protegga. I contadini hanno bisogno di braccia forti, ora che tutta la manovalanza thailandese è venuta a mancare”.

