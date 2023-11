I paletti della pace giusta, senza scuse

Non fare sconti ad Hamas, non regalare pretesti alla Russia di Putin: bisogna ascoltare Mattarella

Il presidente Sergio Mattarella, in visita a Tashkent, ha ribadito con particolare chiarezza la condanna per il terrorismo di Hamas, “quello che ha fatto… è un insulto all’umanità” e ha aggiunto che “va ribadito, nell’interesse dei palestinesi, che Hamas non rappresenta il popolo palestinese”. Nel corso del suo discorso ha anche detto che “nessuno vuole umiliare e indebolire il ruolo della Russia” e nel contempo ha condannato “il grave errore” commesso dalla “Russia nell’aggredire l’Ucraina”. Le due affermazioni del presidente sono coerenti tra loro perché corrispondono entrambe all’esigenza di contrastare le letture propagandistiche dei conflitti in atto.