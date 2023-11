L'intervista satirica della Bbc al leader di Hamas Sinwar

In un’intervista di parecchi anni fa, Muli Segev, il creatore e produttore di “Eretz Nehederet”, il programma satirico più popolare di Israele che viene paragonato al “Saturday Night Live” americano, diceva che “quando le società vivono in uno stato d’emergenza permanente, spesso tendono ad avere un pensiero uniforme, un pensiero monolitico, quasi totalitario. In Israele, la democrazia fiorisce persino troppo e la satira non ha limiti, puoi dire quello che vuoi, in prima serata”. In queste settimane di lutto e guerra e macerie e migliaia di morti e riconoscimenti di cadaveri e appelli per liberare gli ostaggi, “Eretz Nehederet”, che vuol dire “un paese bellissimo”, è un rifugio, con quella sua ironia che, secondo la tradizione, è “nera e amara” come il caffè.

