Lo sketch comico degli studenti che si fanno dire da uno di Hamas: siete troppo scemi

Milano. “Eretz Nehederet” è il “Saturday Night Show” di Israele, va in onda da vent’anni, prende il titolo – che vuol dire “un paese bellissimo” – dall’espressione che utilizzò Benjamin Netanyahu nella campagna elettorale contro Shimon Peres e che chiude ogni episodio settimanale. E’ una trasmissione di successo, satirica e colorata, con i protagonisti della politica e della società israeliana interpretati da comici.

Nell’ultima puntata è stato trasmesso uno sketch dal titolo “Columbia Untisemity News”, un telegiornale universitario che comincia con il logo di questo ateneo fittizio in cui ci sono due stelle di David cancellate, i colori della bandiera palestinese e il motto “Dal fiume al mare”, che è quello di Free Palestina, che sogna uno stato palestinese dal mare al fiume Giordano, cioè senza lo stato di Israele – i due conduttori, Kelcy e Wordle, lo canticchiano facendoci un balletto. Il messaggio di benvenuto, con una grande bandiera mezza palestinese e mezza arcobaleno, è per tutti, “Lgbtqh”, dove “h” sta per Hamas, perché oggi il gruppo terroristico palestinese è “così di tendenza”.

