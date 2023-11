La sentinella Netanyahu si era addormentata, ma non ha tutte le colpe

Netanyahu è indifendibile? Forse sì, ma il dubbio è lecito. La campagna contro di lui è in corso malgrado premano ben altre esigenze di difesa, si dispiega senza incertezze, segue le corde e i precordi della coscienza nazionale israeliana afflitta, devastata, dal 7 ottobre, si estende a certezze politiche granitiche dell’opinione internazionale che senza eccezioni o distinzioni tra conservatori e progressisti, belligeranti e umanitari, ne auspica e prevede per il dopoguerra la fine politica ingloriosa. Per una persona cara e di grande esperienza intellettuale e morale, come Yossi Klein Halevi, Netanyahu è semplicemente “la sentinella che si è addormentata”. Perfino una figura eccelsa come Golda Meir, schietta laburista della vecchia gloriosa guardia, fu bersaglio della stessa accusa, e dopo una vittoria costosa e molto in vite umane e in paure umanissime se ne andò. Figuriamoci uno che è sotto l’occhio della giustizia, che ha scelto alleanze residuali con ceffi intimidatori della destra impalatabile. Ho incontrato Netanyahu un paio di volte, mi sembrò intelligente e scaltro come una volpe, ma quella caratteristica dubbia e essenziale che è per i miei contemporanei l’empatia non era certo il suo forte.

