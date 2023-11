Nel Libano senza governo né risorse Hezbollah non può solo prendere ordini dall'Iran

Il Libano è il paese ai confini di Israele che fin dal 7 ottobre preoccupa di più: il lancio dei razzi, le risposte coi droni, i tentativi di incursione via terra accadono continuamente ma ora quasi tutti i giorni, in circa un mese di conflitto, sono stati registrati scontri, è stato ucciso un giornalista libanese, Issam Abdallah, colpito dal fuoco israeliano, sono state organizzate le evacuazioni dei cittadini di entrambi i paesi che vivono sul confine. Questi spostamenti sono stati decisi da Hezbollah – definito gruppo terroristico dagli Stati Uniti, mentre per l’Unione europea lo è solo la sua ala militare – e non dal Libano come stato: la parte meridionale e alcune aree della regione della Valle della Bekaa al confine della Siria rientrano nella giurisdizione del gruppo, così come i sobborghi a sud della capitale Beirut. Alcuni in Libano, invece, hanno scelto di rimanere: o come segno di resistenza o perché non avevano altro posto dove andare. “Entrambe le parti penso non vogliano che le cose degenerino: da parte israeliana per non avere un secondo fronte aperto nello stesso momento, mentre dal punto di vista di Hezbollah e dell’Iran, penso che, fino a quando la sopravvivenza di Hamas non sarà minacciata, decideranno di non intervenire”, dice al Foglio Ziad Majed, professore associato di studi mediorientali presso l’Università americana di Parigi.

