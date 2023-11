L'unità di Israele non è una questione politica

Il dopo Benjamin Netanyahu è un argomento molto discusso dentro e fuori Israele. Secondo Politico, il presidente americano, Joe Biden, quando ha salutato il premier israeliano durante l’ultima visita, lo ha incoraggiato a contemplare l’idea di istruire un sostituto, perché Israele ha bisogno di una leadership forte e condivisa. I sondaggi non sono a favore di Netanyahu, la sua discesa era iniziata già a luglio, quando Israele era alle prese con le proteste e non avrebbe immaginato di doversi rimettere l’uniforme in seguito a un massacro. Bibi non piace più e non perché qualcuno, tra i leader internazionali e i cittadini di Israele, pensi che la brutalità compiuta da Hamas sia stata causata dalla sua politica, ma perché appare debole, divisivo e un paese in guerra ha bisogno di altro: l’esempio ucraino di Volodymyr Zelensky, che secondo alcuni giornali israeliani potrebbe arrivare a Gerusalemme la prossima settimana, insegna quanto la leadership sia essenziale alla resistenza.

