Dimissioni ebraiche al Guardian. L'accusa è che ci sia un ambiente di lavoro ostile

Una lettera anonima pubblicata dal quotidiano ebraico britannico Jewish News ha accusato l’Observer e la sua società madre, il Guardian, di aver creato un ambiente di lavoro ostile ai giornalisti ebrei in cui i dipendenti ridono apertamente delle immagini di una bandiera israeliana in fiamme e minimizzavano le atrocità di Hamas. “L’8 ottobre il giornale per cui lavoro ha un carro armato in prima pagina: ‘Centinaia di morti e ostaggi presi durante l'assalto di Hamas che sconvolge Israele. Netanyahu dichiara guerra mentre muoiono 150 israeliani. 230 palestinesi uccisi in attacchi aerei”. “Non capisco”, scrive il giornalista nel suo esplosivo articolo pubblicato sul Jewish News. “Conosco persone, israeliani, che sono stati assassinati. Non ‘morti’, come in una specie di incidenti”. E ancora: “Guardo la newsletter mattutina del giornale per cui lavoro. Si analizza il numero dei bambini palestinesi morti. Non menziona i bambini israeliani morti”.

