Cambridge dice no al “Saul” di Händel: "Sorprendente sincronicità” con Gaza

Alle volte passa per la testa il sospetto che il resto del mondo abbia definitivamente perduto la sua. Per esempio, la Cuos, Cambridge University Opera Society, insomma il gruppo studentesco che si mette all’opera (intesa come quella lirica) nell’illustre tempio del sapere britannico. Bene: la Cuos ha deciso di rinunciare a una produzione del Saul di Händel già in prova per la “sorprendente sincronicità”, parola del regista, Max Mason, con quel che sta avvenendo a Gaza. In effetti, il librettista di Händel, Charles Jennens, fa iniziare l’oratorio con il popolo d’Israele che, con grande scialo di versetti biblici nella traduzione di Re Giacomo, celebra la vittoria di Davide su Golia, filisteo quindi antenato dei palestinesi attuali. Ma “la situazione a Gaza ha sconvolto le persone in tutto il mondo – dichiara ancora il Mason – e, anche se può sembrare che Cambridge sia un ambiente lontano da questi problemi, ci sono persone che vivono nei nostri college che stanno affrontando difficoltà inimmaginabili. Dati i paralleli con questo conflitto, il team di produzione ha preso la difficile decisione di annullare Saul”. Seguono istruzioni sul rimborso dei biglietti.

