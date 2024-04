L'ultima serie di fotografie di Mario Giacomelli in mostra

"Nel mio recente lavoro, ‘Questo ricordo lo vorrei raccontare’, ci sono alla base elementi spirituali a sfondo autobiografico chiusi in immagini dove tutto è dato come essenza, come odore mentale, come simbolo, come proiezione del pensiero”. Le parole che Mario Giacomelli usa per presentare la sua ultima serie di fotografie, per la prima volta esposta nella sua interezza al Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo (fino al 19 maggio), hanno il sapore definitivo del testamento. Già malato, il fotografo di Senigallia realizza queste 66 stampe nei mesi subito precedenti alla morte, avvenuta il 25 novembre 2000. Il testo manoscritto dell’appunto, una paginetta scritta in un corsivo dalla mano ferma, è esposto nella prima delle due sale del museo. E continua così: “Nel recinto del linguaggio il soggetto prende una vitalità nuova, in nuove circostanze, che spezza i vecchi schemi per evocare quella musica che è voglia di vivere ancora, è una preziosa mia confessione critica dell’avventura della vita, una linea di riflessione legata ai segni nati dalla nebbia postoperatoria divenuta poi cristallo forte e preciso, un flusso di immagini tra me e il mondo, miste al mio respiro fragile che sorreggeva il corpo in quel momento, pieghe dell’anima invase dalla luce, per architettare un racconto anche come intuizione futura nel silenzioso fiume del tempo!”.

