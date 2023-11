Blinken incontra Netanyahu, mentre si chiude l'accerchiamento su Gaza City

Le autorità israeliane hanno chiuso l'accesso alla moschea al Aqsa a Gerusalemme. La Camera americana approva aiuti a Israele per 14,3 miliardi di dollari e va allo scontro con Senato e Casa Bianca. Oggi il discorso di Nasrallah: Hezbollah entrerà in guerra?

Blinken incontra Netanyahu. E la Camera approva 14,3 miliardi di dollari di aiuti a Israele

Mentre l'esercito israeliano circonda Gaza city, il segretario di stato americano, Antony Blinken, è atterrato a Tel Aviv per incontrare Benjamin Netanyahu. Durante l'ultima visita, i suoi colloqui con il primo ministro israeliano sono durati sette ore. Oggi la tabella di marcia degli americani è molto più serrata: l'incontro dovrebbe durare un'ora. Parlando ai giornalisti a Washington prima del viaggio, Blinken ha detto che le discussioni con Israele includeranno "passi concreti" per ridurre al minimo i danni ai civili a Gaza. Blinken ha in programma un'intera giornata con i leader israeliani. Dopo il colloquio con Netanyahu, Blinken farà visita al gabinetto di guerra israeliano e poi vedrà il presidente Isaac Herzog. Solo a quelk punto si terrà una conferenza stampa.

.@SecBlinken returned to Israel for meetings on the conflict between Israel and Hamas. While Israel has a right to defend itself, the way it does so matters. In Tel Aviv, we'll discuss prioritizing civilians' safety and getting humanitarian assistance to Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/B6P0OLhfVC — Matthew Miller (@StateDeptSpox) November 3, 2023

Antony Zucher, corrispondente della Bbc, in viaggio con il segretario di stato americano, scrive che "a differenza della maggior parte dei viaggi internazionali del Segretario di Stato americano, che hanno copioni rigidi e sono meticolosamente pianificati in anticipo, questo viaggio dà la sensazione di una squadra diplomatica che risolve le cose, letteralmente, al volo". "Dopo gli incontri di oggi, il segretario si recherà in Giordania, dove ascolterà direttamente alcuni leader arabi" che "stanno diventando sempre più espliciti nella loro condanna della campagna di terra di Israele contro Hamas", prosegue Zucher. E aggiunge: "Gli obiettivi per gli Stati Uniti, tuttavia, sono semplici. Continuare a dimostrare sostegno a Israele, compiere sforzi visibili ed efficaci per limitare la crescente crisi umanitaria a Gaza. E per evitare che la guerra tra Israele e Hamas coinvolga l’intera regione in un conflitto più ampio".

The US House passed a bill to provide $14.3 billion in aid to Israel — a Republican-initiated proposal that may not survive in the Democrat-led Senate https://t.co/7pqk01Unb1 pic.twitter.com/2jsluHfuI0 — Reuters (@Reuters) November 3, 2023

Intanto la Camera dei rappresentanti americana, a maggioranza repubblicana, ha approvato un disegno di legge che prevede 14,3 miliardi di dollari di aiuti a Israele, andando così allo scontro con il Senato a guida democratica e la Casa Bianca contrari a un disegno di legge che non preveda l'assistenza militare sia a Israele sia all'Ucraina. Il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, ha definito il disegno di legge della Camera una “proposta profondamente imperfetta” che il Senato non accetterà. Da parte sua, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha fatto sapere che presidente Joe Biden porrà il veto a un disegno di legge che includa i finanziamenti solo per Israele. Come riportato dalla Cnn, la legge ha ottenuto 226 voti a favore e 196 contrari: due repubblicani si sono opposti al disegno di legge, mentre 12 democratici lo hanno sostenuto.

Hezbollah entrerà in guerra? Oggi il discorso di Nasrallah

Attesa per l'intervento tv dal Libano del leader delle milizie sciite filoiraniane Hezbollah, il primo dall'inizio del conflitto a Gaza. Sayyed Hassan Nasrallah parlerà oggi pomeriggio, durante una cerimonia di commemorazione “in onore dei martiri caduti in difesa di Gaza”. Come già annunciato dalla tv libanese Al-Manar, controllata dal movimento sciita, l’intervento del leader del Partito di Dio è previsto alle 15, ora di Beirut (le 14 in Italia).

Speech Timings:



Lebanon @ 3PM

Palestine @ 3PM

Pakistan @ 6PM

India @ 6:30 PM pic.twitter.com/WxICfFqzct — حسن نصر الله (@SH_NasrallahEng) November 3, 2023

Finora le milizie libanesi hanno scambiato solo qualche colpo di artiglieria con Israele, che ha provocato alcune vittime e il crescere della tensione nei pressi della Linea Blu, la “zona-cuscinetto”, di demarcazione del confine tra i due stati dopo la guerra del 2006.

Poco fa Hezbollah ha diffuso questo video, dando appuntamento al discorso del suo leader, Nasrallah, venerdì prossimi. Potrebbe essere l'annuncio di un nuovo fronte. pic.twitter.com/Ol0DJR6kRk — toni capuozzo (@tonicapuozzo1) October 31, 2023

L'ipotesi di Politico: “Netanyahu non potrà restare in carica a lungo”

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, potrebbe non restare in carica a lungo. È su questa ipotesi che si starebbe muovendo la Casa Bianca, secondo quanto riporta il sito americano Politico che cita fonti dell'amministrazione americana. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ne avrebbe parlato con lo stesso Netanyahu, forse già durante il viaggio fatto in Israele. Biden si sarebbe spinto così in avanti dal consigliare al premier israeliano di condividere le cose che ha appreso in questo tempo con il suo eventuale successore. Nonostante ufficialmente il viaggio di Biden a Tel Aviv abbia rappresentato un gesto simbolico di sostegno al premier, in realtà il presidente americano avrebbe consigliato privatamente a Netanyahu di muoversi con cautela per non allargare la guerra e spinto lo stesso premier israeliano a mettere al primo posto la soluzione dei due stati.

Gerusalemme: chiuso l'accesso alla moschea al Aqsa

Le autorità israeliane hanno chiuso ai palestinesi l'accesso alla moschea di al Aqsa a Gerusalemme in occasione del venerdì di preghiera islamico, per timore di disordini. Gli abitanti musulmani di Gerusalemme si sono radunati alla Porta dei Leoni per la preghiera dell'alba.

Israele rimanda a casa migliaia di lavoratori transfrontalieri

Migliaia di lavoratori e operai transfrontalieri di Gaza in Israele e in Cisgiordania sono stati rimandati a Gaza. Le foto circolano ampiamente su Internet e si vedono gli operai che rientrano nell'enclave assediata, molti attraverso il valico di Kerem Shalom, a est di Rafah. “Israele sta tagliando tutti i contatti con Gaza. Non ci saranno più lavoratori palestinesi da Gaza”, ha annunciato il gabinetto di sicurezza di Tel Aviv.

Fonti mediche palestinesi dicono che otto persone sono state uccise in Cisgiordania

Dalla Cisgiordania occupata stanno emergendo altre notizie su ciò che Reuters definisce "una serie di incidenti separati". Fonti mediche palestinesi hanno riferito venerdì all'agenzia di stampa che otto palestinesi sono stati uccisi durante la notte. Uno di loro è morto per le ferite riportate in un precedente incidente.

Nei giorni scorsi i media israeliani hanno riferito dell'allarme al riguardo trasmesso dallo Shin Bet al governo, segnalando un aumento della violenza dei coloni e degli scontri con i palestinesi. "Questi incidenti probabilmente daranno fuoco alla zona" e danneggeranno lo sforzo bellico contro Hamas, ha affermato una fonte citata da Channel 12. Dai vertici sarebbe arrivata la richiesta ai ministri di estrema destra, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, di contribuire ad abbassare i toni invece che infiammarli. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha condannato la violenza perpetrata dai coloni in Cisgiordania, definendola "incredibilmente destabilizzante e controproducente per la sicurezza a lungo termine di Israele". Tutto questo “deve finire”, ha detto senza mezzi termini il presidente Joe Biden, quattro giorni fa. “I coloni devono essere ritenuti responsabili” perché il loro agire “getta benzina sul fuoco”.

La Cisgiordania è gestita dall’Autorità Palestinese ed è separata da Gaza, gestita da Hamas.