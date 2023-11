Cosa accadrà dentro Gaza City adesso che l'esercito israeliano l'ha circondata

L’esercito israeliano ha circondato Gaza City e da questo momento la battaglia potrebbe cambiare. Inizieranno combattimenti casa per casa, strada per strada, la possibilità di imboscate da parte dei terroristi di Hamas crescerà. Finora sono morti diciotto soldati, tra quelli entrati nella Striscia, fra loro c’era anche il comandante Slaman Habaka, druso, era stato tra i primi a correre verso i kibbutz attaccati il 7 ottobre. Si muoveva dentro a un carro armato e aveva raccontato che per la prima volta nella sua vita si era reso conto che il rumore dei cingolati in avvicinamento dava un senso di sicurezza alle persone che avevano visto il massacro, erano rimaste chiuse, impaurite nei rifugi, avevano visto la violenza, l’avevano subita come mai la loro mente avrebbe potuto immaginarla. Era assurdo che un carro armato in arrivo non facesse paura. Habaka è stato ucciso a nord di Gaza mentre comandava il suo battaglione, durante un’imboscata. Queste imboscate sono destinate ad aumentare e non si sa quanti siano i tunnel che l’esercito ha scovato finora. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ribadito che il prezzo sarà alto, ma Israele non si fermerà perché l’obiettivo è sradicare Hamas, l’obiettivo è non avere più un altro 7 ottobre. Hamas quella giornata di odio e massacro invece è intenzionata a ripeterla, l’ha detto il suo portavoce Ghazi Hamad, un tempo figura di riferimento per i negoziati. Domani arriverà in Israele Antony Blinken, sarà la seconda visita da quando è iniziata la guerra e non ha nascosto la sua intenzione di insistere per una pausa umanitaria: per gli Stati Uniti le pause non impediranno a Israele di difendersi, non ostacoleranno il piano di sradicare Hamas, ma serviranno agli oltre duecento ostaggi e a facilitare le evacuazioni da Gaza e i rifornimenti per la popolazione che si concentra nel sud della Striscia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE