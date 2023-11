Blinken in Israele spinge per le pause umanitarie. Le pressioni americane e le ipocrisie degli altri

L’ipocrisia di Vladimir Putin s’è vista di nuovo in Ucraina, negli incendi di Kharkiv. Il minimo comun denominatore del regime iraniano in due conflitti e il segretario di stato americano che dice: restiamo umani

Milano. Il segretario di stato americano, Antony Blinken, è tornato ieri a Tel Aviv per ribadire che Israele non è solo, che ha “l’obbligo di difendersi” e di sradicare Hamas, ma che il “come” lo fa è importante: lo è perché i civili palestinesi vanno protetti – anche da Hamas che continua “mostruosamente” a usarli come scudi umani – e perché l’offensiva in corso oggi riguarda anche la necessità “di sconfiggere un’idea, un’idea perversa, che va però combattuta con una idea migliore, con un futuro migliore, perché senza, anche dopo Hamas, coloro che suonano la melodia del nichilismo troveranno orecchie pronte ad ascoltarli”. Il governo di Benjamin Netanyahu non è disposto ad accettare pause se non si considera il rilascio degli ostaggi: ieri le forze israeliane hanno colpito vicino all’ospedale al Shifa, a Gaza City, un convoglio di ambulanze con i feriti a bordo facendo molte vittime.