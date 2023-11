La Wagner ha un nuovo capo e di cognome fa Prigozhin

Pavel è un ragazzo di venticinque anni, ricchissimo. Ha trascorso gran parte della sua vita in uniforme: un’uniforme russa spesso senza insegne. Ha viaggiato per la Siria e l’Ucraina, e quando non era a osservare i campi di battaglia o a maneggiare droni, si aggirava per San Pietroburgo su macchine di lusso, tanto che una volta, appena presa la patente, andò a sbattere contro un’altra automobile mentre era a bordo di una Mercedes, un regalo di suo padre. E proprio a suo padre è stato sempre molto affezionato, tanto da volerne ricalcare le orme. La collaborazione tra i due iniziò che lui, Pavel, era soltanto un bambino, e assieme a sua sorella partecipò alla scrittura di un libro di fiabe, di cui proprio lui e sua sorella erano i protagonisti. Il libro si intitola Indraguzik, è il nome di fantasia del Pavel letterario, un bambino che si trova a vivere con la sua famiglia in un mondo fantastico, in una casa su un lampadario, si sposta su giornali volanti e sul dorso di animali enormi ma docili. Nonostante il libro sia stato presentato come un prodotto della fantasia dei due bambini, l’unico autore e inventore di questo universo a dimensione di infanzia è il padre di Pavel, Evgeni, uno degli uomini più spietati della Russia. Anche lui spesso in uniforme, è scomparso in agosto in un incidente che secondo molte ricostruzioni ha poco di accidentale, era audace tanto da sfidare il presidente russo, forse pensando di essere intoccabile. Il cognome di Pavel è Prigozhin ed è stato proprio suo padre a marzo di quest’anno, prima ancora di cercare di marciare su Mosca e di sfidare apertamente il Cremlino, a scrivere nell’ultimo testamento che ogni suo bene sarebbe andato a suo figlio, cresciuto sui campi delle guerre combattute dal gruppo Wagner per conto del Cremlino. Pavel ha ereditato 12 miliardi di rubli, circa 116 milioni di euro, con l’obbligo di provvedere al mantenimento delle sue sorelle, di sua madre e dell’ultima moglie di Prigozhin.

