Mosca non rinuncia alla guerra neppure dopo un golpe. Nessuno in Russia vuole essere Gorbaciov

Tra i droni a Pskov e i rapporti sul morale basso delle truppe russe, si potrebbe pensare che il Cremlino è pronto a ritirare il suo esercito dall'Ucraina. Invece no, Mosca non porrebbe fine all'invasione neppure dopo un colpo di stato di successo. Per trovare il motivo bisogna andare indietro di trent'anni

La notte di martedì nella città di Pskov, nella parte nordoccidentale della Russia, non distante dal confine estone, è trascorsa tra gli scoppi e gli incendi: i droni di Kyiv hanno colpito un aeroporto militare. Nelle stesse ore, la capitale ucraina si difendeva dall’aggressione dei missili e dei droni di Mosca, dimostrando che la sua contraerea funziona, è efficiente, ma gli attacchi martellanti hanno comunque causato la morte di due persone. Non c’è mai stato in questa guerra un momento in cui il Cremlino abbia deciso di fermarsi, di trattare. Ha rivisto più volte i suoi piani, li ha ridimensionati, ma portare avanti l’invasione è l’obiettivo principale e immutato, anche se la Russia continua a lasciare indifesi i suoi hub militari, come quello di Pskov. Continuare la guerra è l’idea del presidente russo, Vladimir Putin, del ministro della Difesa Sergei Shoigu, ma anche di molti oligarchi o siloviki, gli uomini della forza – è questa la traduzione letterale – che sono a capo delle agenzie strategiche del paese. La morte di Evgeni Prigozhin doveva mandare un messaggio di compattezza attorno al potere del Cremlino, solidità della leadership di Vladimir Putin, doveva indicare che la macchina del potere funziona bene. In una conversazione con la giornalista americana Julia Ioffe, Christo Grozev, il giornalista investigativo del sito di inchiesta Bellingcat, ha detto che la morte del capo dei mercenari non esclude altri golpe.