Il funerale mercenario di Prigozhin

C’è stata una cerimonia da messa in scena, poi la cerimonia vera. Il funerale di Evgeni Prigozhin si è diviso in due, tra finzione e realtà. La finzione era per attrarre i curiosi, per disperdere l’attenzione di chi ci teneva a salutare il capo dei mercenari, ma della cerimonia aveva soltanto le fattezze esterne, non c’erano corpi, non c’erano riti, c’erano soltanto i catafalchi vuoti diretti verso il centro di San Pietroburgo, nelle sale del Maneggio. Nei canali telegram vicini alla Wagner nessuno credeva che si trattasse del vero funerale di Prigozhin o degli altri passeggeri dell’aereo privato che si è schiantato il 23 agosto scorso. Alla finzione si sono aggiunti i nomi dei presunti cimiteri, la ricerca del dettaglio che avrebbe potuto portare al giusto luogo di sepoltura. Alla fine è arrivata la realtà, quella che nessuno aveva indovinato. Il funerale e la sepoltura si sono svolti in un unico luogo, il cimitero Porokhovski, che prende il nome da una fabbrica di polvere da sparo che Pietro I fece costruire vicino alla terra consacrata. E’ stato il servizio stampa di Prigozhin a dare la notizia, a sottolineare che la cerimonia si è svolta a porte chiuse, ma poi chiunque vorrà potrà andare a omaggiare il capo dei mercenari. Non c’erano autorità, e nessuno si aspettava la loro presenza. Il territorio del Porokhovski è in alcuni tratti impervio, fatto di stradine strette, il carro funebre è arrivato fino a metà strada, poi sono stati gli uomini della Wagner a portare la bara fino al luogo di sepoltura. Erano in quaranta, con loro c’era la madre di Prigozhin, Violetta Prigozhina, alla quale il capo dei mercenari aveva intestato anche alcune delle sue società. Il Porokhovski è un cimitero antico, anche il padre di Prigozhin è sepolto lì, accanto al figlio. Le autorità volevano oscurare il funerale, fare in modo che la tomba non si tramutasse in un luogo di culto per tutti quei cittadini che in questi giorni si sono radunati attorno ai memoriali spuntati per le città della Russia. Subito dopo la sepoltura, al cimitero è arrivata la polizia, davanti all’ingresso sono stati installati dei metal detector, bizzarri per una struttura così antica dall’apparenza abbandonata. L’intenzione sembra essere quella di impedire che qualcuno si avvicini e gli agenti si sono disposti tutti attorno alla tomba. Per le autorità adesso l’obiettivo è far dimenticare il capo dei mercenari, e soprattutto il suo luogo di sepoltura. Contano sul fatto che la Wagner è senza capi, Prigozhin non è riuscito a mettere in salvo i suoi affari prima dell’esplosione dell’aereo e il suo ultimo tour africano era dedicato proprio a questo.

