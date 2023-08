Putin parla di Prigozhin, del talento e degli errori

Vladimir Putin ha mandato le condoglianze alla famiglia di Prigozhin, la moglie Ljubov è in India, e secondo alcune testate indipendenti russe, non ha in programma di tornare in Russia. Il presidente russo ha definito il capo della Wagner un ottimo uomo d’affari, ha promesso che le indagini sulla sua morte verranno portate a termine, e poi – queste sono state le parole più emozionali in due minuti di dichiarazione con lo sguardo basso – ha raccontato di conoscere Prigozhin da molto tempo, dagli anni Novanta, e ha lodato il suo talento negli affari in Russia e all’estero, e ricordato gli errori. Non ha detto quali, non è sceso nel dettaglio, né dell’amicizia né degli errori, ma le parole di Putin sono state le prime istituzionali sulla morte di Prigozhin: per lo stato russo, il capo della Wagner è morto.

