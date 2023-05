Mosca spiega le incursioni a Belgorod con la sbornia di Bakhmut

La propaganda racconta che la conquista della città devastata è pari alla liberazione di Berlino dai nazisti. L'ossessione di Putin per il posto che i russi chiamano Artemovsk lo ha portato a sopportatare anche gli affronti di Prigozhin. Racconto della strategia ucraina e dei sabotaggi in Russia

Tutto in queste ore in Russia ruota attorno a Bakhmut, anzi ad Artemovsk, secondo il nome con cui i russi chiamano la città ucraina fantasma, assediata per sette mesi, svuotata, bombardata, catturata a metà. I russi hanno raggiunto il centro, gli ucraini sono rimasti attorno e promettono di accerchiare gli uomini di Mosca: la missione è complessa. Bakhmut è un trofeo, che i russi hanno pagato a caro prezzo, e gli ucraini, a caro prezzo anche loro, hanno usato l’ossessione di Mosca per logorare i suoi soldati. Lo avevano già fatto a Mariupol, continuando a lottare con missioni eroiche per una città molto più strategica, ma ormai tagliata fuori da tutto e appesa al simbolo di cunicoli e fuoco del suo impianto di acciaierie Azovstal. Bakhmut ha meno simboli e più distruzione e soprattutto nelle battaglie corpo a corpo della città nella regione di Donetsk si combatteva anche un altro corpo a corpo: quello politico tra Evgeni Prigozhin e il ministro della Difesa Sergei Shoigu. E’ stato Prigozhin ad annunciare la presa della città, ha fatto sua l’ossessione del Cremlino, ma adesso ha altri programmi: il 25 maggio, ha annunciato, lui e il suo gruppo di mercenari lasceranno la postazione all’esercito regolare. Sarà Shoigu a vedersela con i bombardamenti ucraini, sarà Shoigu che dovrà tenere Bakhmut.