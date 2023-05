Quanto costa a Mosca comprare un elmetto cinese?

L’Africa è il centro degli affari di Evgeni Prigozhin e dall’Africa sarebbe partita una spedizione importante: ventimila elmetti per i suoi mercenari. A inviarli è stata una società di copertura della Wagner chiamata Broker Expert, ma i caschi provengono da una piccola azienda cinese, la Hangzhou Shinerain Import and Export Co., con sede nella provincia dello Zhejiang. E’ stato il Financial Times a rivelarlo, ha studiato i dati doganali, ha scoperto che la Broker Expert effettuava le sue spedizioni dal porto di Douala in Camerun, riuscendo così a eludere le sanzioni occidentali. L’acquisto degli elmetti è stato suddiviso in quattro spedizioni per un valore dichiarato di due milioni di dollari. Quando il quotidiano britannico ha contattato Prigozhin per un commento, ha ottenuto una sola risposta: ha detto di non aver mai sentito il nome dell’azienda e si è offerto di inviare “una grande borsa con la mia biancheria sporca in modo che possiate studiare le mie mutande, calze, carta igienica usata e tutto ciò che vi piace”. Anche l’impresa cinese è stata contattata e ha risposto di non conoscere Prigozhin o la Wagner, di attenersi sempre alle leggi dello stato e di aver prodotto dei caschi soltanto a “uso di gioco”.

