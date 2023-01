La lotta politica sul campo di battaglia di Bakhmut

La Russia considera la conquista della città ucraina di Bakhmut importante per raggiungere l’obiettivo di occupare tutta la regione orientale del Donbas. Attorno alla città l’area è contesa, gli ultimi feroci combattimenti sono stati a Soledar, una cittadina a quindici chilometri da Bakhmut che un tempo ospitava diecimila abitanti e ora – come ha detto Volodymyr Zelensky – le sue strade sono coperte di cadaveri. Il presidente ucraino ha chiesto ai russi: “Cosa volete ottenere lì?”. E non è l’unico a dubitare del valore strategico della battaglia, che sta rivelando la testardaggine rovinosa e l’ossessione illogica di un gruppo di mercenari che, attraverso la conquista di Bakhmut, spera di dimostrare la sua superiorità rispetto all’esercito regolare di Mosca. E’ uno scontro tra chi combatte, di cui gli ucraini ancora una volta fanno le spese, ma dietro al quale si nascondono le liti attorno al Cremlino, la scalata per arrivare più vicino all’orecchio e agli occhi di Vladimir Putin che vuole vedere dei risultati concreti. I mercenari che cercano di prendere Bakhmut sono gli uomini del gruppo Wagner, che risponde ai comandi di Evgeni Prigozhin.

