Il Cremlino è preoccupato per le nuove armi francesi e tedesche a Kyiv

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ogni giorno riceve i giornalisti e gli incontri sono importanti perché tra le minacce, più o meno velate si percepiscono le paure della Russia riguardo alla guerra. La regola generale è interpretare le frasi di Peskov al contrario, guardarle in controluce. Ieri ha detto che le forniture di armi occidentali all’Ucraina non cambieranno nulla sul campo di battaglia ma prolungheranno la guerra e le sofferenze. La prima osservazione, scontata, è che non ci sarebbero state sofferenze senza l’invasione dell’Ucraina, la seconda è che la Russia teme molto le nuove armi occidentali in arrivo a Kyiv. Il commento di Peskov rispondeva a una domanda sulla decisione della Francia di mandare veicoli blindati all’Ucraina, alla quale sono seguiti anche gli annunci americani e tedeschi per la consegna di carri armati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE