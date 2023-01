Difendere il mondo libero. Un saggio di Robert Kagan

Prima del 24 febbraio 2022, la maggior parte degli americani concordava sul fatto che gli Stati Uniti non avessero interessi vitali in gioco in Ucraina. “Se c’è qualcuno in questa città che sostiene che dovremmo prendere in considerazione l’idea di entrare in guerra con la Russia per la Crimea e per l’Ucraina orientale”, aveva detto nel 2016 l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama in un’intervista all’Atlantic, “che lo dica”. Lo fecero in pochi. Il consenso è però cambiato quando la Russia ha invaso l’Ucraina. All’improvviso, il destino dell’Ucraina è diventato abbastanza importante da giustificare una spesa di miliardi di dollari in risorse e da sopportare l’aumento dei prezzi del gas; abbastanza importante da espandere gli impegni di sicurezza in Europa, compreso l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato; abbastanza da rendere gli Stati Uniti un co-belligerent virtuale nella guerra contro la Russia, con conseguenze ancora da vedere. Questi passi hanno finora goduto di un sostanziale sostegno in entrambi i partiti politici e nell’opinione pubblica. Un sondaggio dell’agosto scorso mostrava che quattro americani su dieci sono favorevoli all’invio di truppe statunitensi per aiutare a difendere l’Ucraina, se necessario, anche se l’Amministrazione Biden ripete che non ha intenzione di farlo.

