Biden firma il pacchetto di aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan: "Renderà il mondo più sicuro"

Il presidente americano Joe Biden ha firmato il pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari a Ucraina, Israele e Taiwan: "Renderà l'America più sicura, renderà il mondo più sicuro", ha detto dopo aver convertito in legge il disegno di legge approvato sabato scorso dal Congresso americano con una solida maggioranza. Il pacchetto include anche un disegno di legge che potrebbe eventualmente portare al divieto di TikTok negli Stati Uniti, dando alla società madre cinese ByteDance circa nove mesi per venderlo. Il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer ha detto: "Dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena sulla strada, l'America invia un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle". Con addosso una spilla con i colori della bandiera statunitense e di quella ucraina, Biden ha detto alla Casa Bianca che è stato un “buon giorno per l’America, un buon giorno per l’Ucraina e un buon giorno per la pace nel mondo”. Sul Foglio abbiamo raccontato i sei mesi di stallo da quando il presidente Joe Biden ha chiesto al Congresso, per la prima volta, di approvare gli aiuti militari agli alleati: "il problema dell’America non è la coperta troppo corta, non ancora almeno, né la stanchezza di guerra, non ancora almeno: è un Congresso a trazione repubblicana che non funziona, non trova un suo presidente, non trova accordi su quasi nulla e usa gli aiuti internazionali come alibi al fatto che non riesce a pagare nemmeno gli stipendi degli americani", scriveva Paola Peduzzi pochi giorni dopo l'attacco di Hamas in Israele, il 7 ottobre scorso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE