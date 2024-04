Blinken si prepara alla missione a Pechino con gli aiuti a Taiwan e agli alleati nell'Indo-Pacifico

Seul, dalla nostra inviata. Dei tre pacchetti di aiuti approvati sabato scorso dalla Camera dei rappresentanti del Congresso americano, oltre a quelli per Ucraina e Israele, il budget meno sostanzioso è andato all’Indo-Pacifico. E’ stata quella però la legge votata da una maggioranza più ampia, con 385 deputati a favore e 34 contrari (quello sull’Ucraina ne ha visti 311 a favore e 112 contrari), segnale, secondo gli analisti, di un riconoscimento bipartisan dell’Indo-Pacifico come una regione cruciale per l’ordine globale, soprattutto per il contenimento della Cina. E’ in questo clima che ieri Pechino ha confermato la missione del segretario di stato americano Antony Blinken, che arriverà domani in Cina per incontrare il suo omologo Wang Yi.

