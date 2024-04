La Cina fa finta di non essere il salvavita di Putin. Poi accoglie Lavrov a Pechino

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è atterrato ieri a Pechino per una visita di due giorni in Cina, durante la quale incontrerà il suo omologo cinese, Wang Yi, e secondo il Cremlino verrà discussa “un’ampia gamma di questioni legate alla cooperazione bilaterale, nonché alla cooperazione sulla scena internazionale”. Il ministero degli Esteri cinese ha fatto sapere che la visita di Lavrov fa parte di “normali attività diplomatiche” tra i due paesi, e che altri governi non dovrebbero “ledere i diritti e gli interessi legittimi della Cina e delle aziende cinesi. Ancor meno dovrebbero scaricare la colpa sulla Cina o istigare un confronto tra blocchi”. L’ultima volta che il ministro degli Esteri russo era stato a Pechino era stato nell’ottobre del 2023, al Forum sulla Via della seta cinese. L’incontro arriva dopo che due giorni fa il segretario di stato americano Antony Blinken al quartier generale della Nato di Bruxelles aveva avvertito ancora una volta gli alleati sul fatto che la Cina “continua a fornire materiali a sostegno della base industriale russa per la Difesa. Anche la Corea del nord e l’Iran forniscono il loro sostegno. Tutto questo alimenta la macchina da guerra di Putin che attacca gli ucraini e minaccia la sicurezza europea”. Due giorni fa, durante la sua visita a Pechino, la segretaria al Tesoro americana Janet Yellen aveva dato una versione più sfumata ma con una minaccia più diretta: “Ci saranno conseguenze significative” se Pechino dovesse fornire a Mosca componenti essenziali per la sua guerra contro l’Ucraina. Secondo quanto riportato da Bloomberg tre giorni fa, il sostegno della Cina alla Russia negli ultimi mesi si è intensificato, nel campo della condivisione dei dati satellitari, ma anche nel fornire componenti di microelettronica e di macchinari per la produzione di carri armati, fino al carburanti per i missili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE