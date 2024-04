Sul fronte economico e militare la Cina è una minaccia per l'Ue

Bruxelles. L’Unione europea si trova di fronte a un nuovo doppio problema Cina. Il primo è militare, con il crescente sostegno di Pechino alla macchina da guerra di Vladimir Putin, che minaccia la sopravvivenza dell’Ucraina. Il secondo è economico, con la strategia scelta da Xi Jinping per rilanciare l’economia cinese attraverso la produzione ed esportazione di tech e greentech, che minaccia la sopravvivenza delle imprese europee. In entrambi i casi è l’Amministrazione di Joe Biden ad aver lanciato l’allerta. La ministeriale della Nato e la riunione del Consiglio Commercio e Tecnologia (Ttc) tra Ue e Stati Uniti sono state le due occasioni usate dagli americani per prevenire i loro omologhi europei. E per aumentare la pressione, nel momento in cui – sia sull’Ucraina sia sull’economia – alcune capitali dell’Ue non vogliono guardare in faccia la minaccia cinese.



