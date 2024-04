Trattare ora con Putin significherebbe solo una cosa: la rivincita russa sull'89

Il ministro degli Esteri di Putin, Lavrov, è stato sarcastico con Zelensky: “Lasciatelo sognare”. Il vantaggio militare sul terreno e altri fattori decisivi, tra cui la sconnessione del fronte occidentale a due anni dall’invasione, gli consentono di considerare ridicolo e irrealistico il ritorno ai confini del febbraio 2022 come obiettivo degli irredentisti di Kyiv, a corto di munizioni e di soldati. La stessa cosa pensano settori del Pentagono e della Cia, ben rappresentati dal report della Rand Corporation, vecchia agenzia di ricerca e elaborazione dei dati geopolitici, datato febbraio 2023: la guerra lunga con Putin non è nell’interesse degli Stati Uniti, dobbiamo concentrarci sull’Indo-Pacifico, cioè sulla Cina, bisogna trattare e negoziare per tempo, prima che la Russia si rafforzi ulteriormente, e accontentarci di aver salvato il salvabile e indebolito Putin. Dietro alla riluttanza del Congresso americano a fornire nuovi armamenti allo stato aggredito dalla Russia, per superare la quale Joe Biden si fa in quattro e spera in imminenti risultati, sebbene su questo non manchi lo scetticismo, c’è evidentemente altro che non la sola fatica dell’opinione pubblica e la campagna presidenziale di Trump, ci sono i dubbi di una parte dell’establishment militare e di intelligence.

