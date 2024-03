L'ambiguità strategica o la resa: con Putin non c'è una terza via

Come accade a chi si indebolisce e si appresta per ragioni istituzionali a lasciare il campo, Emmanuel Macron è diventato impopolare o meno credibile o più vulnerabile di un tempo. Come altri, tra cui Frau Angela Merkel, il presidente francese ha inoltre coltivato a lungo la speranza di un equilibrio negoziale con la Mosca di Putin, e per mesi dopo l’invasione dell’Ucraina ha insistito sulla necessità di mantenere il contatto con il Cremlino e di non umiliare la Russia. Cade dunque nel pregiudizio ostile e nell’accusa di contraddittorietà, in certi ambienti, il suo appello a ragionare e a decidere sull’eventualità di un impegno diretto nella guerra che Putin vuole vincere e non deve vincere, perché il prezzo per l’Europa e il mondo sarebbe troppo alto. Inoltre, nonostante la misura assai più grande dello sforzo di sostegno bellico della Germania all’Ucraina rispetto a quello francese, resta il fatto che la Francia è il potere strategico e militare più forte oggi in Europa, e le parole del suo capo pesano.

