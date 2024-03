Macron pone il tema giusto, ma ora l'Ue mette linee rosse a sé stessa, non a Putin

In nome dell’ambiguità strategica, il presidente francese spiega che non bisogna escludere l’invio di truppe sul terreno in Ucraina: l’obiettivo è costringere il Cremlino a dubitare. Ma purtroppo non è credibile

Emmanuel Macron ha posto il tema giusto nel modo sbagliato, rifiutandosi di escludere l’invio di truppe sul terreno in Ucraina nel pieno della guerra della Russia. Il presidente francese ha spiegato che non bisogna escludere nulla – né uomini, né aerei, né missili di lunga gittata – in nome dell’ambiguità strategica. Questo concetto è parte integrante delle relazioni internazionali, ancor di più nelle situazioni di potenziale e guerra. La mancanza di chiarezza su intenzioni e azioni future costringe l’avversario a modificare i suoi calcoli. Gli Stati Uniti applicano l’ambiguità strategica su Taiwan come deterrenza contro la Cina. Fino a di recente, Washington non aveva mai detto pubblicamente che avrebbe reagito con un attacco militare per difendere l’isola, ma non lo ha nemmeno mai escluso. L’ambiguità strategica si adatta alle circostanze che cambiano: di fronte alla crescente aggressività di Xi Jinping contro Taiwan, il presidente Biden ha reso esplicita la minaccia di una reazione, ma senza entrare nei dettagli.