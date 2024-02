La proposta bipartisan al Congresso contro il trumpismo ostile a Kyiv

Se non c'è l'accordo si rischiano le vite degli ucraini e si rischia uno shutdown parziale, ma all'ex presidente americano non importa

Joe Biden ha convocato i leader del Congresso e del Senato per discutere delle “solite cose”: sicurezza del confine americano, sicurezza dei confini dell’Ucraina e, in questa settimana di scadenze, anche di come evitare lo shutdown, cioè la sospensione dei pagamenti alla pubblica amministrazione se non c’è un accordo politico sull’allocazione delle risorse. Il presidente americano chiede dall’inizio dell’anno un incontro con Mike Johnson, lo speaker repubblicano del Congresso che ha finora declinato l’invito: preferisce parlare con Donald Trump. L’ostilità di Johnson nei confronti del dialogo con i democratici ha però un limite fisiologico.