L'Unione europea tra le parole e i fatti in Ucraina

Emmanuel Macron riunisce gli alleati di Kyiv: "la Russia non deve e non può vincere questa guerra in Ucraina". La Svezia è (finalmente) nella Nato dopo la ratifica tardiva di Viktor Orbán

Bruxelles. L’Europa ha finalmente compreso che la vittoria dell’Ucraina nella guerra di aggressione condotta dalla Russia è la migliore strategia di deterrenza per prevenire un attacco russo contro un paese europeo? “L’analisi collettiva è che di qui a qualche anno la Russia attacchi” uno dei paesi europei, ha avvertito Emmanuel Macron, aprendo un vertice sull’Ucraina per cercare di ri-mobilitare gli alleati nel terzo anno di guerra. “Tenuto conto della mutazione della minaccia dal punto di vista militare e strategico, si impone un sussulto”. Primo, “la Russia non deve e non può vincere questa guerra in Ucraina”. La posta in gioco non è più solo l’Ucraina, la sua integrità o il diritto internazionale. “Stiamo assicurando la nostra sicurezza collettiva di oggi e domani”, ha detto Macron.