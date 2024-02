Il primo test per Joe Biden su Israele è in Michigan

Los Angeles. “Finché gli Stati Uniti ci saranno, e ci saranno per sempre, non vi lasceremo mai soli”, ha detto con commozione e sicurezza il presidente Joe Biden dopo l’attacco di Hamas. “Lo stato di Israele è nato per essere un posto sicuro per gli ebrei del mondo. Lo dico da molto tempo: se Israele non esistesse, dovremmo inventarlo”. Non tutti hanno accettato il sostegno che la Casa Bianca ha dato in questi mesi a Tel Aviv, per esempio parte della comunità musulmana d’America.



