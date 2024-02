Zelensky e noi

Prima l’ha sottovalutato Putin, ora lo fa parte dell’occidente. Che errore. L'inversione dell'onere della prova ha molto a che fare con la disinformazione del Cremlino. Il documento visto dal Washington Post, i putiniani in ascolto e una soluzione

Chuck Schumer, leader del Partito democratico al Senato americano, è arrivato a Kyiv per le celebrazioni dei 730 giorni dall’invasione su larga scala dell’esercito di Vladimir Putin e per raccogliere “prove dettagliate e forti” per dimostrare al Congresso a trazione trumpiana che blocca gli aiuti militari all’Ucraina che, se ben equipaggiati, gli ucraini possono vincere.