La contraddizione mortale dei repubblicani contro l'Iran ma a favore della Russia alleata dell'Iran

Il bivio dei repubblicani al Congresso ci riguarda tutti. L’unica via per ottenere 14 miliardi di dollari di aiuti per Israele

I droni lanciati dall’Iran contro Israele sono gli stessi che terrorizzano l’Ucraina da così tanto tempo che gli ucraini ne riconoscono il rumore e hanno dato loro un soprannome: “motorini”. Sono di produzione iraniana, sono stati esportati in Russia, che ora li produce autonomamente. Una coalizione inattesa di paesi occidentali e della regione mediorientale ha permesso a Israele di respingere l’attacco iraniano di sabato notte: “Brava Israele – ha scritto il ministro degli Esteri polacco, Radosław Sikorski – Le capacità antimissilistiche di Israele dovrebbero essere rafforzate e difese simili dovrebbero essere inviate in Ucraina. Presidente Johnson, lasci che il Congresso voti sul progetto di legge di sostegno di Israele e Ucraina”. L’appello è rivolto a Mike Johnson, speaker repubblicano del Congresso americano, che deve portare in aula un pacchetto di aiuti già approvato dal Senato a sostegno di Israele, Ucraina e Taiwan. Preciso e sintetico, David Frum scrive sull’Atlantic: “Nel 2022, il Congresso ha approvato quattro pacchetti di aiuti per l’Ucraina per un totale di circa 75 miliardi di dollari. I repubblicani hanno preso il controllo della Camera nel gennaio del 2023. Da allora, il Congresso ha rifiutato ulteriori aiuti all’Ucraina. Il presidente Joe Biden ha richiesto un quinto pacchetto nell’agosto 2023. Niente. Biden ha riformulato la richiesta nell’ottobre del 2023. Di nuovo niente. Durante l’inverno, le forze ucraine sono rimaste a corto di munizioni e altri rifornimenti militari. I successi dell’Ucraina nel 2023 stanno svanendo nel 2024 perché i repubblicani del Congresso stanno condannando l’Ucraina alla sconfitta”. Mike Johnson, che di fatto ha lasciato che la Russia e l’Iran si rafforzassero negando le armi per difendersi agli alleati dell’America, ha detto che porterà in aula gli aiuti per Israele, abbandonando l’Ucraina ancora nell’incertezza, e ha aggiunto: “Indebolendo Israele e compiacendo l’Iran, l’Amministrazione Biden ha contribuito a questi sviluppi terribili”.