È il momento di alzare i toni in difesa di Kyiv

Lo speaker del Congresso Mike Johnson, un trumpiano che dopo cinque mesi di mandato deve contrastare una mozione di sfiducia e una maggioranza che a breve sarà di un unico seggio, ha annunciato che il pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina tornerà in discussione in aula la settimana prossima. Da quando è andato al potere, Johnson ha bloccato questi aiuti cercando di governare le divisioni interne al Partito repubblicano e di assecondare il volere di Donald Trump, candidato a novembre del partito, che non vuole più dare nemmeno “un penny”. Non ce l’ha fatta, Johnson, come non ce l’aveva fatta il suo predecessore, Kevin McCarthy, caduto per le stesse ragioni per cui oggi lo speaker traballa. Il suo staff teme che scegliere la strada impervia degli aiuti all’Ucraina sia pericoloso, ma fino a questo momento la maggioranza del Congresso è stata dalla parte di Kyiv e nel frattempo i repubblicani che non vogliono capitolare davanti alla Russia hanno elaborato nuovi strumenti finanziari che potrebbero superare le resistenze del partito – contro l’ideologia antiucraina trumpiana non si può fare molto, ma ci sono altri pertugi per dare all’Ucraina i fondi necessari. Johnson non ha definito nel dettaglio questi strumenti, ma si parla di un prestito – che non copre tutti i 60 miliardi di dollari chiesti dall’Amministrazione Biden, ma una buona parte sì – e di utilizzare i beni congelati della Russia. C’è ancora molto da definire e da discutere, e nel tempo abbiamo imparato a diffidare dell’opportunismo di Johnson e dei trumpiani: tengono più alla loro sopravvivenza politica che a quella dei soldati ucraini.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE