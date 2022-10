L'Ucraina viene bombardata da droni iraniani camuffati. Tutti gli scambi tra la Russia e l'Iran

Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha pubblicato le foto dei resti di un drone Shahed-136 con la scritta in cirillico Geran-2, il nome con cui Mosca avrebbe ribattezzato i droni iraniani. L'ex campione di pugilato che amministra la capitale ucraina voleva mostrare due cose: che l’esercito ucraino è in grado di abbattere qualsiasi cosa e che non mente quando dice che in queste settimane i droni kamikaze di Teheran stanno prendendo di mira Kyiv e le altre città dell’Ucraina. L’esercito russo continua ad attaccare le infrastrutture energetiche, facendo vittime tra la popolazione, il gestore della rete elettrica ucraina, Ukrenergo, non esclude che potrebbero esserci delle interruzioni di emergenza e ha chiesto ai cittadini di ridurre i consumi di elettricità il più possibile. La strategia di Mosca punta a danneggiare prima dell’arrivo dell’inverno le infrastrutture ucraine e ha trovato un nuovo alleato nei droni iraniani. Il Pentagono ha confermato l’uso delle armi di Teheran nella guerra in Ucraina, un possibile coinvolgimento era stato svelato già durante l’estate dal Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che aveva annunciato l’acquisto da parte di Mosca.

