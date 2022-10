Il metodo terroristico di Putin è evidente ma lui ci beffa (ancora) con la sua lotta ai “terroristi”

Milano. Il premier olandese, Mark Rutte, ha detto commentando gli attacchi multipli, coordinati, indiscriminati e mortali della Russia contro dodici città ucraine: “Questa non è una rappresaglia, questo è terrorismo”. Fin dall’inizio della invasione di Vladimir Putin in Ucraina i termini utilizzati, anche quelli più duri sui crimini, per definire la strategia adottata dall’esercito russo contro i civili sono parsi riduttivi: la definizione di “atti di terrorismo” varia nei differenti paesi, ma comprende sempre l’idea di un’intimidazione violenta della popolazione civile di un paese. Che è quello che Putin fa con determinazione da febbraio, su tutto il territorio ucraino, anche dopo i cosiddetti “ritiri”, anche nelle zone occupate, come scopriamo ogni volta che l’esercito ucraino arriva a liberarle. Di recente c’è stata un’enfasi sulla parola “parziale”: la mobilitazione parziale, l’annessione parziale. L’unica cosa che non è mai stata parziale è la violenza putiniana sul popolo ucraino, che si è espressa nei modi che avevamo conosciuto in Cecenia e in Siria.

