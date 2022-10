La vendetta di Putin brutale e troppo dispendiosa

Il presidente russo si schiera con i falchissimi e per la rappresaglia senza precedenti mette su un attacco contro infrastrutture strategiche e civili. Chi gioisce in Russia chiede che non sia un evento sporadico

Un missile russo Kh-101 costa 13 milioni di dollari, un Kalibr 6,5 milioni, un Iskander 10 milioni. L’attacco russo su larga scala contro l’Ucraina è stato senza precedenti, ha colpito infrastrutture strategiche – alcune zone dell’Ucraina sono senza luce e acqua – e infrastrutture civili come università, musei, parchi, condomini. Se si conta che in tutto sono stati lanciati quasi ottanta missili e più di quaranta sono stati intercettati, il bombardamento martellante è stato anche molto dispendioso. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha parlato al suo Consiglio di sicurezza per dire che gli obiettivi designati erano stati raggiunti, era soddisfatto, ha descritto l’attacco come una vendetta per l’esplosione avvenuta sabato sul ponte che collega la Crimea alla Russia e ha minacciato nuovi bombardamenti su tutto il territorio se l’Ucraina porterà a termine altri “attacchi terroristici”.