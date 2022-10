L'Ue si ricompatta, dice no all'appeasement, accelera le forniture militari e gli aiuti

Bruxelles. “Questi attacchi indiscriminati contro civili sono crimini di guerra”, ha detto ieri il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Questa non è una rappresaglia, questo è terrorismo”, ha detto il premier olandese, Mark Rutte. “I miei genitori mi hanno insegnato presto come comportarmi con i prepotenti: l’appeasement non funziona. L’appeasement non ha mai funzionato. L’appeasement non funzionerà mai”, ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE