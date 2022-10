La guerra della Russia serve alla Cina per rompere con l'occidente

L’ombra della guerra di Putin è già calata sul 20° Congresso del Partito comunista cinese, che inizia domenica, e non è tra le cose più negative che i quadri del Partito dovranno affrontare. La crisi economica, la politica Zero Covid, le lotte di potere tra fazioni con la leadership di Xi Jinping al centro sono molto più importanti per la sopravvivenza stessa del Partito.

La guerra della Russia contro l’Ucraina è invece funzionale. Lo dimostrano le domande che le autorità cinesi hanno lasciato porre all’agenzia Reuters, ieri, durante la conferenza stampa del portavoce del ministero degli Esteri cinese: qual è il commento della Cina sull’attacco contro la capitale e altre città dell’Ucraina, dopo l’esplosione del ponte che collega la Crimea alla Russia? Ci auguriamo che la situazione porti a una de-escalation il più velocemente possibile, ha detto la portavoce Mao Ning, e la Cina è pronta ad assumere un ruolo costruttivo. Nessuna menzione sui veri motivi della guerra, ma l’ennesima dichiarazione acrobatica di Pechino per una non meglio precisata “soluzione diplomatica”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE