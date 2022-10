Putin cerca un nuovo lessico di guerra. Il conflitto non è più contro i nazisti, ma contro i terroristi

Ieri il presidente russo, Vladimir Putin, era ad Astana per la Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia. Nei giorni scorsi ha incontrato diversi leader internazionali e non ha parlato di Ucraina fino alla conferenza stampa finale del vertice ospitato dal presidente kazako Qasim Jomart Tokaev. L’attacco contro Kyiv ha messo in allarme i paesi dello spazio postsovietico, primo fra tutti il Kazakistan, si sono raffreddate le alleanze che neppure il crollo dell’Urss aveva rotto, così Putin ha voluto far finta che la guerra non ci fosse. In conferenza stampa però ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti, che non ha rimpianti, che prima o poi sarebbe dovuto succedere, che la mobilitazione è stata necessaria perché l’esercito non basta a proteggere la linea di contatto e che tutto sta andando secondo i piani. Nel frattempo la Russia pensava a come evacuare i cittadini rimasti a Kherson, mentre la controffensiva ucraina avanza. Putin ha aggiunto che non ha problemi a parlare di negoziati, ma ha anche detto che è pronto a interrompere l’accordo per il trasporto del grano siglato a luglio, se gli ucraini dovessero approfittare del blocco dei porti per organizzare “attacchi terroristici”. Sostiene ci sia un collegamento tra i corridoi per il grano e l’attacco al ponte che collega la Crimea alla Russia, l’esplosivo potrebbe essere stato spedito via mare da Odessa. E’ una teoria del Cremlino o il modo di creare una scusa per sospendere il primo e unico risultato diplomatico dall’inizio del conflitto.

