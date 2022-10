Putin non riesce più a gestire lo stato nello stato che ha creato in vent'anni

La Russia evacua Kherson e il presidente russo dovrà spiegare ai suoi anche questo fallimento. Non gestisce più l'equilibrio tra le fazioni e una lo tiene in ostaggio

Gli attacchi russi iniziati lunedì contro tutto il territorio ucraino hanno oscurato il ritmo costante della controffensiva dell’esercito di Kyiv per liberare i territori meridionali, e quando ieri l’uomo del Cremlino a Kherson, Volodymyr Saldo, ha chiesto aiuto a Mosca per evacuare i cittadini rimasti, le condizioni sul campo di battaglia si sono fatte di nuovo chiare: l’Ucraina avanza e la Russia, nel migliore dei casi retrocede, nel peggiore, scappa. Saldo ha detto che gli ucraini attaccano perché non accettano il risultato del referendum illegittimo con cui l’oblast avrebbe deciso di essere annessa alla Russia, e nel chiedere aiuto al Cremlino ha sottolineato: “Noi sappiamo che la Russia non abbandona i suoi”. La preghiera è stata esaudita: Mosca evacuerà Kherson e il Cremlino è al punto di partenza, sia in Ucraina sia nel regolare le faide che si creano attorno al presidente.