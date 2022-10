Sul price cap ci sono convergenze, Putin ne ha paura e minaccia

Bruxelles. Lentamente la Germania si avvicina alle posizioni sostenute da Mario Draghi sul price cap del gas nell’Unione europea. Ieri a Praga, durante un Consiglio informale Energia, il ministro Roberto Cingolani ha strappato le firme dei suoi colleghi, compreso quello tedesco, su una lettera per chiedere alla Commissione di valutare “un tetto massimo o un corridoio al prezzo” del gas “nel mercato all’ingrosso”. Il testo riconosce però che “le opinioni divergono su questa opzione”. Il passo avanti è altrove. Il sottosegretario tedesco, Sven Giegold, ha aperto alla possibilità di “disaccoppiare” i prezzi nel mercato spot da quelli dei contratti di lungo periodo per il gas importato via gasdotto. La formula è simile alla soluzione promossa da Draghi da marzo, prima con un price cap limitato al gas russo, poi a tutto quello importato via gasdotto. Solo sentir parlare di un “tetto” manda su tutte le furie Vladimir Putin. Mosca “non fornirà energia ai paesi che limitano i loro prezzi”, ha avvertito ieri il presidente russo.

