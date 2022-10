I ministri dell'Energia trovano l'unanimità. Nuova lettera alla Commissione sul price cap

Il ministro Cingolani ha ottenuto l'unanimità dei suoi colleghi sulla richiesta della riforma degli indici del Ttf di Amsterdam. Nella missiva anche sei richieste specifiche, tra cui la riduzione dei consumi e la spinta per le rinnovabili

Più del contenuto, che pure conta, il fatto notevole sono le firme. Tutti i ministri dell'Energia decidono di sottoscrivere una lettera alla Commissione europea per chiedere, congiuntamente, una riforma del mercato del gas. È questo il risultato del Consiglio europeo in corso a Praga. E non è un risultato scontato.