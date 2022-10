Il vero ostacolo al negoziato non è il no di Zelensky al dialogo con Putin: è Putin

Non si tratta con Putin. Intervenendo in videoconferenza al summit del G7, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che “non ci può essere alcun dialogo con l’attuale leader russo, che non ha futuro. Dobbiamo riconoscere questa ovvietà. Ci possono essere colloqui solo con un altro leader della Russia, che rispetti la Carta delle Nazioni Unite, i principi fondamentali dell’umanità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, o in una configurazione diversa, in modo che il leader terrorista non abbia l’opportunità di influenzare decisioni chiave”. Il presidente dell’Ucraina non ha fatto altro che ribadire il contenuto di un decreto, approvato il 30 settembre, subito dopo i referendum farsa con cui la Russia ha annesso quattro regioni ucraine, in cui si affermava “l’impossibilità di condurre negoziati con il presidente della Federazione russa V. Putin”. Questa presa di posizione da parte ucraina è stata interpretata, da parte di diversi commentatori e organi di informazione, come una chiusura della leadership ucraina al negoziato pari, se non superiore, alle azioni e decisioni unilaterali di annessione da parte russa. Insomma, Putin e Zelensky pari sono: nessuno dei due vuole la “pace”.

